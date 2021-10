La Hague. Qu'aimeriez-vous améliorer dans votre commune ?

Pour la première fois, la mairie de la Hague met en place un budget participatif. Les habitants de plus de 11 ans sont invités à réfléchir à un projet d'investissement qu'ils aimeraient voir aboutir, dans l'intérêt général. Ce projet doit relever des compétences de la mairie : espaces verts, urbanisme, éducation, culture, sport ou développement durable… Six projets seront sélectionnés pour une enveloppe totale de 200 000 € (35 000 € HT chacun).

À Urville-Nacqueville, l'une des communes qui composent le territoire de La Hague, les habitants se prennent au jeu. Ils ont quelques idées pour améliorer leur quotidien. Pour Audile, qui vit à Urville depuis 40 ans, la santé est la priorité numéro une : "J'aimerais que deux médecins s'installent ici, car n'y en a plus aucun et il y a un besoin énorme." Les mains sur un caddie, Jacqueline vient régulièrement faire ses courses à Urville depuis Tonneville, faute de mieux. "Des commerçants [ambulants] qui viennent plusieurs fois par semaine, ça aiderait, car il n'y a plus d'épicerie à Tonneville." Davantage de services publics, c'est le souhait de Jean-Michel, venu récupérer un colis et surpris de découvrir La Poste fermée dès 12 h 15, contre 12 h 30 auparavant. "Il faudrait aussi tracer une ligne sur la route principale pour démarquer les voies de droite et de gauche", ajoute-t-il.

Pour Vanessa, adepte des balades à vélo le dimanche, la mairie pourrait financer des pistes cyclables. La maman et gérante du bar tabac presse Le Saint-Laurent voudrait aussi remettre un coup de neuf aux "infrastructures [pour enfants qui] sont assez vieillissantes". Les habitants de La Hague ont jusqu'au lundi 4 octobre pour déposer un dossier en mairie. Le vote citoyen aura lieu en mars prochain.