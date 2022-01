Caen-Carpiquet. Augmentation du nombre de vols au départ de l'aéroport cet été

La compagnie Air France a indiqué mercredi 19 janvier qu'elle allait augmenter son offre de vols au départ de l'aéroport de Caen-Carpiquet cet été. "Des billets 100 % modifiables et remboursables pour les voyages jusqu'au 30 juin pour les réservations avant le 28 février", est-il précisé. Cet été, la compagnie assurera cinq liaisons saisonnières au départ de Caen, avec un vol par semaine en direction de Biarritz le samedi, du 9 juillet au 27 août, un vol par semaine vers Calvi le samedi, du 9 juillet au 27 août, et un vol par semaine vers Figari le samedi, du 25 juin au 10 septembre.

Jusqu'à quatre vols vers Marseille

Il y aura jusqu'à quatre vols par semaine pour se rendre à Marseille, répartis les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches en fonction des semaines, du 24 juin au 2 septembre et jusqu'à trois vols par semaine pour Nice, répartis les lundis, jeudis, vendredis et dimanches en fonction des semaines, du 10 juillet au 28 août. La compagnie précise tout de même que "ce programme de vols est susceptible d'évoluer en fonction des restrictions de voyage".