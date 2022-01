Rouen. Les travaux de déconstruction de la trémie ferroviaire ont débuté

À Rouen, une partie de la trémie ferroviaire sur la rive gauche va être démolie. Les travaux préparatoires ont démarré lundi 17 janvier pour cet ouvrage situé entre les ponts Corneille et Mathilde. Il permettait aux voitures de circuler sur les voies ferrées mais a été fermé il y a près de trois ans, en mars 2019.

Ouvrage datant des années 50

"La tranchée couverte a été réalisée en béton précontraint, c'est l'un des premiers ouvrages de ce type en France qui a été réalisé en 1949-1950, juste après-guerre", rappelle Julien Créa, pilote d'opération pour SNCF Réseau en charge de ce projet. Cet ouvrage innovant souffre aujourd'hui "de défauts" par manque de réglementation claire sur la construction de ce type d'édifice à l'époque.

D'où des fragilités qui, "avec le temps se sont accentuées", puis ont entraîné l'interdiction de toute circulation automobile sur la trémie depuis le mois de mars 2019et la déviation de la voirie sur les quais bas entre les deux ponts. La déconstruction va se dérouler en plusieurs phases, avec d'abord, jusqu'en avril, la phase préparatoire avec "le désamiantage, le curage de la structure et le sciage de la partie supérieure de l'ouvrage", détaille Julien Créa.

Les voies ferrées seront ensuite visibles de tous, une fois la déconstruction de la trémie ferroviaire terminée. - SNCF Réseau

La phase de démolition va se dérouler de mai à juin, "où on va rentrer dans le dur des travaux, on va travailler plus fortement la nuit, en trois huit, afin d'intensifier notre présence", poursuit-il. Pour autant, afin de maintenir un minimum de circulation ferroviaire pour les trains de marchandises, "nous avons aménagé, dans ces huit semaines de travaux, deux coupures de nuit par semaine, afin d'injecter les trains nécessaires pour l'activité des industriels concernés".

Des nuisances possibles

Ce chantier va entraîner également des nuisances pour les riverains situés à proximité, notamment sur la rive gauche de l'île Lacroix et près de la place Carnot. "C'est un chantier qui va se dérouler dans un site urbain dense", souligne Julien Créa, en rappelant qu'une réunion publique a été organisée afin d'informer les habitants sur le déroulement du chantier qui prendra fin au mois d'août, avec des "travaux de finitions et de remise au propre du site".

Des appareils de suivi acoustique et de vibrations ont été installés aux alentours du chantier. "On s'adapte au maximum pour limiter les nuisances et pour avoir le moins d'impact possible", ajoute Julien Créa.

Projection du site une fois les travaux de déconstruction et d'aménagement réalisés d'ici le mois d'août. - SNCF Réseau