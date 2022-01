Manche. Covid-19 : des centres de dépistage éphémères ouverts toute la semaine

Face à la recrudescence de cas de Covid-19, la préfecture de la Manche a annoncé lundi 17 janvier de nouvelles opérations de dépistage éphémères. "Ces opérations gratuites et sans ordonnance permettent de renforcer l'offre de dépistage existante et d'en faciliter l'accès", précise la préfecture du département.

Saint-Lô, Granville et Cherbourg

Vous pouvez vous rendre à Saint-Lô du lundi 17 au samedi 22 janvier de 10 heures à 17 heures, à la salle Mesnilcroc, 1 rue du Mesnilcroc ; à Granville mardi 18 janvier de 10 heures à 17 heures, à l'école Pierre et Marie Curie, rue Saint-Nicolas ; et à Cherbourg du jeudi 20 au samedi 22 janvier de 10 heures à 18 heures et dimanche 23 janvier de 10 heures à 13 heures à la Cité de la mer, allée du Président Menut.