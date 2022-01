Place du commerce. Nouvelles enseignes commerciales à Caen

Ouverte depuis le 18 décembre, l'enseigne est située au 2 rue Jean-Marot. On y déniche des vêtements et des accessoires de seconde main et recyclés.

Margot et Célia Himmi, deux sœurs sensibilisées au réemploi et au recyclage ont ouvert leur boutique un peu avant les fêtes de fin d'année. Manteaux, pulls, jeans, robes… Les vêtements et les accessoires mis en vente bénéficient d'une seconde vie et sont proposés à petits prix.

Une démarche écoresponsable

Margot et sa sœur sont convaincues par la seconde main. "Depuis toujours et à titre personnel, je m'habille avec des vêtements de seconde main lorsque c'est possible", souligne Margot. L'ouverture de cette boutique c'est aussi une affaire de famille chez les Himmi ! La maman conçoit elle-même les accessoires "faits main".