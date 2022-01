Manche. Pour leurs 100 ans, les crèmes Mont Blanc à l'honneur sur TF1

La crème Mont Blanc a fêté son centenaire en 2021. La seule usine laitière de la marque est située dans la Manche, à Chef-du-Pont, près de Sainte-Mère-Eglise. L'usine s'est implantée en Normandie après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, pour être au plus près des producteurs de lait, ingrédient essentiel à la fabrication de la crème dessert. Le nom d'origine "Mont Blanc" fait référence à la création de l'entreprise "Lait Mont Blanc", fondée en 1917 au plus près des Alpes, à Rumilly, en Savoie. L'usine fabrique alors deux produits : du lait concentré et du chocolat en poudre baptisé Tonimalt. La marque Mont Blanc, quant à elle, est créée en 1921.

Aujourd'hui, l'usine manchoise compte plus de 200 salariés. Certains y travaillent depuis des générations. L'entreprise fabrique chaque jour entre 80 et 100 tonnes de crèmes desserts, en collaboration avec les producteurs de lait du département. La marque est détenue par le groupe Mom qui possède en tout quatre usines : trois sont dédiées à la transformation des fruits (une dans l'Ain et deux aux Etats-Unis) tandis que le site de Chef-du-Pont est l'unique usine laitière du groupe.