Hérouville-Saint-Clair. La police saisit 300 grammes de cannabis et 6 500 euros

Des policiers de la Direction départementale de la sécurité publique du département du Calvados ont été mobilisés dans la matinée, mardi 11 janvier, pour une opération de démantèlement d'un point de deal dans la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Une intervention qui s'inscrit dans la lutte contre les trafics de produits stupéfiants.

À leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert 300 grammes de cannabis et 6 500 euros. La totalité a été saisie, après de longues opérations de surveillance et d'investigation. À l'issue de l'intervention, sept personnes ont été interpellées. Au total, 41 policiers ont été mobilisés sur place, dont des renforts venus des départements de Seine-Maritime et de la Sarthe.

Pour rappel, le mardi 31 août 2021, la police nationale du Calvados avait mené une opération de démantèlement d'un point de deal à la Grâce de Dieu, à Caen. Cela avait permis de procéder à plusieurs interpellations et perquisitions.

• Lire aussi. Caen. Un point de deal de drogue démantelé par la police