Formation. Parler anglais, une compétence indispensable pour son CV

Savoir comprendre et parler au moins une langue étrangère, en plus du français, est devenu indispensable dans la plupart des domaines d'activité. "Les compétences linguistiques permettent de favoriser l'employabilité de personnes en recherche de travail", souligne Emmanuel Priso-Dooh, représentant de l'Afet association, un organisme de formation basé à Dieppe mais qui rayonne bien au-delà de la région. Différentes formations professionnelles sont proposées, et notamment en anglais, avec une certification Toeic à la clé. "C'est une évaluation qui est reconnue par tous les recruteurs et qui peut être mise en valeur sur un CV, poursuit-il. La maîtrise de l'anglais est devenue un précieux sésame pour faire décoller sa carrière et accéder à des postes ouverts sur l'international."

Lutter contre la précarité professionnelle

En obtenant de nouvelles compétences, les demandeurs d'emploi "luttent contre leur précarité professionnelle", indique Emmanuel Priso-Dooh. En clair, ils favorisent leur recrutement par des employeurs car l'anglais est de plus en plus demandé dans de nombreux métiers. "Nous favorisons aussi la poursuite d'une carrière professionnelle en augmentant les compétences d'un salarié", ajoute-t-il.

Les formations sont dispensées en ligne et peuvent ainsi être suivies partout en Normandie et au-delà. "Chaque demandeur est pris en charge individuellement pour connaître ses besoins en formation", précise Emmanuel Priso-Dooh. L'anglais fait partie des formations très demandée, avec les mises à niveau en informatique, depuis la création d'Afet association il y a douze ans. "Nous avons accompagné des centaines de personnes depuis notre création en 2010", conclut Emmanuel Priso-Dooh.