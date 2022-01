Caen. Aller à l'université sans le bac : comment faire ?

Le baccalauréat apparaît comme le sésame à avoir pour poursuivre des études supérieures et pouvoir apprendre un futur métier. Seulement, il ne constitue pas l'unique moyen pour continuer. Il existe notamment le Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU). "C'est vraiment le diplôme de la seconde chance", indique Françoise Bastié, vice-présidente déléguée à la formation continue et l'apprentissage à l'université de Caen. "On fait passer des tests aux candidats car il faut qu'ils aient un niveau minimum à l'entrée. Notre but n'est pas de les emmener à l'échec." Une fois le test passé, ils rentrent dans le dispositif avec des cours aménagés. "Ce sont souvent des salariés ou des personnes avec une vie de famille, il est donc plus facile d'avoir des cours du soir, le samedi ou en alternant distanciel et présentiel." Deux options sont disponibles : le DAEU A (deux disciplines obligatoires : français et langues vivantes et deux options) et le DAEU B (deux disciplines obligatoires : français et mathématiques et deux options).

Deux sessions

Deux sessions sont ouvertes à l'université de Caen : une session longue qui se déroule de septembre à juin et une session accélérée de janvier à juin. A noter que le coût de la formation est pris en charge par la Région.

Autre moyen de réaliser des études sans bac : la capacité en gestion des entreprises proposée par l'IAE (école universitaire de management) de Caen. "Ce dispositif, d'une durée d'un an, est réalisé à distance, en partenariat avec le CNED. La sélection est réalisée sur dossier." En fonction des résultats et du parcours, les candidats peuvent poursuivre en licence management des entreprises ou banque finance assurance.