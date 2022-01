[Vidéo] Cherbourg-en-Cotentin. Un karaoké avec salles privatives ouvre ses portes

C'est le moment de s'échauffer la voix et de pousser la chansonnette ! À Cherbourg-en-Cotentin, un nouvel espace dédié au karaoké a ouvert le 17 décembre, à Tourlaville. Pendant 1 h 30, profitez d'un moment privilégié avec vos collègues, amis, ou bien en famille.

Manuel Ingouf, gérant de Raccoon Karaoke Impossible de lire le son.

"Il s'agit d'un karaoké dans deux salles privatives [pouvant accueillir quatre à huit personnes], les premières à Cherbourg. On propose 45 000 titres, on y trouve aussi bien de la chanson française qu'internationale, du rock du rap, de la variété… C'est un catalogue très large", précise Manuel Ingouf, gérant de Raccoon Karaoke. Les plus téméraires peuvent aussi se prêter au jeu en public. Une estrade est installée dans l'espace bar, afin de montrer tout son potentiel. La carte permet d'ailleurs de consommer un verre (avec modération) à des prix très avantageux.

Pour vous mettre de nouveau à l'épreuve, une quizz room, située au même endroit, a ouvert début décembre.

Pratique. Ouvert le mercredi de 14 heures à 18 h 30, jeudi et vendredi de 17 heures à 23 heures, samedi de 10 heures à 23 h 30 et dimanche de 14 heures à 18 h 30.