Cherbourg-en-Cotentin. Quiz room : venez défier vos amis sur un plateau comme à la télé

À vos buzzers !

C'est une première sur le territoire de l'ancienne Basse-Normandie. Une "quiz room" (franchisée sous le même nom), soit une salle de quiz "immersive", ouvrira en décembre à Tourlaville. Entre amis, entre collègue ou en famille, cette salle de 25 m2 peut accueillir de 4 à 18 joueurs, enfants comme adultes. "Il y a six pupitres au milieu de la salle, avec des buzzers. Toute cette ambiance de plateau TV n'a rien à voir avec un jeu qu'on ferait à la maison", explique Manuel Ingouf. Le chef d'entreprise de 33 ans avait lancé en 2017 le premier escape game de Cherbourg. Il se réjouit aujourd'hui d'ouvrir cette salle, située dans les locaux de l'ancienne discothèque Black Pearl, au 692 rue Jean-Bouin, avec une partie bar pour se désaltérer et une salle de réunion. "Ce qui va pimenter le jeu, poursuit-il, c'est tout le système de joker, un peu comme Mario Kart. On peut être premier tout le long, mais si on se prend une carapace à la fin, il y a peu de chance pour qu'on réussisse à rester premier. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'une énorme culture générale pour pouvoir gagner."

Manuel Ingouf

Chaque joueur doit s'identifier avec une adresse mail avant de commencer la partie. Ainsi, la quiz room promet de ne jamais poser deux fois la même question au participant. Cette salle sera la deuxième attraction de ce type en Normandie, après "Donut Quizz" à Rouen, d'après Manuel Ingouf.