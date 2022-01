Goderville. Fumer devant les écoles, c'est interdit par arrêté municipal

S'en griller une en attendant la sortie des enfants à l'école, c'est terminé, à Goderville. Depuis le 30 novembre 2021, un arrêté municipal interdit de fumer dans les enceintes et aux abords des écoles de la commune. "Le but est avant tout de ne pas normaliser la cigarette ou la cigarette électronique aux yeux des enfants", explique Philippe Fleury, adjoint au maire en charge de la sécurité, qui s'est inspiré d'une mesure déjà en vigueur dans d'autres villes, comme Lyon ou Caen. "Cela peut aussi aider les parents qui arrêtent de fumer, et c'est bon pour l'environnement, plutôt que les mégots par terre", poursuit l'élu. En cas d'infraction à cet arrêté, le contrevenant peut, en théorie, être verbalisé d'une contravention de première classe, d'un montant maximum de 38 euros. Mais "c'est avant tout une mesure pédagogique et non répressive", indique Philippe Fleury.

Récemment, Bolbec a instauré également des espaces sans tabac autour de ses onze écoles. Une mesure initiée par le conseil municipal des enfants.

Pour le moment, seules des affiches sont installées, mais elles devraient être remplacées par ce type de panneaux en dur.