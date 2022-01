Insolite. Allumer l'éclairage public avec son téléphone ? C'est possible à Épron !

À partir de février, les habitants d'Épron, au nord de Caen, vont pouvoir allumer l'éclairage public à l'aide de leur téléphone. Cette expérimentation a été votée en conseil municipal en décembre dernier.

Les lampadaires allumés pendant six minutes

Comment ça marche ? C'est simple, grâce à l'application normande gratuite "J'allume ma rue", les habitants "appuieront simplement sur leur smartphone et ça allumera la rue dans laquelle ils sont, par géolocalisation", précise le maire Franck Guéguéniat, pour une durée de six minutes. C'est le SDEC Energie qui a proposé à la commune de tester cet outil. L'essai n'aura pas lieu sur l'ensemble de la ville mais uniquement grâce à trois des neuf armoires électriques qui commandent l'intégralité de l'éclairage public communal. "Cela représente déjà plus de 30 % du territoire", admet le maire. En cas d'essai concluant, ce concept pourra être étendu, aussi bien pour des raisons environnementales que financières. "C'est considéré comme de la pollution lumineuse. Cela a un impact sur l'environnement."

Le maire Franck Guéguéniat explique le concept Impossible de lire le son.

Actuellement, l'éclairage public est allumé toute la nuit. Dans le cadre de l'expérimentation, il serait éteint de minuit à 6 heures du matin. Cela permettrait à la commune d'économiser entre 6 000 et 10 000 euros par an. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, une réunion publique est prévue à la salle des fêtes de la commune le jeudi 27 janvier à 19 heures pour expliquer le fonctionnement aux habitants.

• Lire aussi : Épron découvre les trottinettes électriques en libre-service