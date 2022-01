Le Havre. Édouard Philippe : "Je ne suis pas venu pour beurrer des tartines"

Le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe était l'invité de France 2, mercredi 5 janvier, pour sa première interview politique de 2022.

Trois mois après le lancement de son parti politique, Edouard Philippe a notamment été interrogé par Caroline Roux sur la présence de candidats Horizons aux élections législatives de juin prochain. "Je ne suis pas venu pour beurrer des tartines, a répondu le Havrais, citant une célèbre réplique des Tontons Flingueurs. Quand on crée un parti politique, c'est pour peser dans le débat public et c'est pour présenter des candidats. Et c'est ce que l'on va faire." Édouard Philippe compte notamment sur le président de la République sortant, Emmanuel Macron, pour être "dans une logique de rassemblement". Par ailleurs, au sujet de l'installation de son parti au sein de l'ancien QG de Jacques Chirac en 1995, Édouard Philippe y voit simplement "un clin d'œil amusant".

Vaccination obligatoire : "plutôt favorable"

L'ancien chef du gouvernement a également été poussé à réagir sur la sortie d'Emmanuel Macron, qui entend "emmerder" les non-vaccinés à la Covid-19 "jusqu'au bout". "Le Président s'est exprimé de façon familière (...) il dira s'il le regrette ou le regrette pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'on a compris ce qu'il voulait dire", commente Édouard Philippe, pour qui cette polémique cache surtout la question de la vaccination obligatoire. "C'est une question difficile, je comprend qu'on réfléchisse, qu'on hésite, qu'on débatte, mais je pense qu'au moment où on en est, je suis plutôt favorable à la vaccination obligatoire."

Et de rappeler que son gouvernement avait rendu obligatoire onze vaccins pour les enfants depuis le 1er janvier 2018.