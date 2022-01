Cyclo-cross. Seize Normands à Liévin pour les championnats de France

À une semaine de la manche de Coupe du monde de Flamanville (15 et 16 janvier), le cyclo-cross français a rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 janvier à Liévin, dans les Hauts-de-France, pour les championnats de France.

La sélection normande, dévoilée juste avant le passage à 2022, ne comptera pas moins de 16 éléments :

Cadets : Axel Bouquet, Gabin Duboscq, Enzo Lesueur et Noah Marchand. Cadettes : Manon Bramoullé. Juniors garçons : Justin Coron, Marius Guibout et Nolan Renouf. Espoirs hommes : Théo Guéret, Maxence Lemardelé, Thibault Valognes, Joris Lepoittevin Dubost et Kylian Leveel. Élite femmes : Andréa Bezin, Lise Klaes et Églantine Rayer