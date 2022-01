Insolite. Le premier resto-robot-pizza du monde ouvre ses portes

Une pizzeria un peu spéciale vient d'ouvrir en Israël. Ce restaurant Pizza Hut se présente sous la forme d'un conteneur truffé de robots capables de préparer jusqu'à 50 pizzas par heure sans aucune intervention humaine.

De la confection à l'emballage de la pizza, tout y est. Le restaurant est équipé de deux bras robotisés pour préparer les pizzas, trois fours à convection, un système de bande transporteuse pour enfourner les pizzas, une trancheuse automatique et un robot emballant les pizzas dans les cartons. De plus, le conteneur contient 30 armoires chauffantes pour maintenir les pizzas au chaud, un entrepôt réfrigéré pouvant stocker 240 types de pâtes différents et un distributeur avec 12 garnitures disponibles.

Ce restaurant-robot a été conçu par la start-up israélienne Hyper Food Robotics. L'entreprise ambitionne de créer des chaînes de restauration rapide entièrement autonomes. L'un des arguments de la société : remplacer les employés soumis à des conditions de travail difficiles dans le secteur par des robots. D'autres entreprises comme Robotic Coffee Master, Moley Robotics ou encore Picnic prévoient aussi de tels projets dans le secteur du fast-food.