Appel à témoins. Délit de fuite près d'Alençon : une conductrice recherchée

Une conductrice a pris la fuite après avoir coupé la priorité à un deux-roues samedi 25 décembre, à 11h40. L'incident s'est produit dans la commune de Saint-Paterne-le-Chevain, près d'Alençon, au niveau de l'intersection rue de la Gaieté / rue Anjubault.

La gendarmerie nationale lance un appel à témoins et mène une enquête pour retrouver l'auteur des faits. Il s'agirait d'une voiture "couleur bleu roi".

Selon les premiers éléments, le motocycliste aurait freiné afin "d'éviter le choc" puis aurait perdu le contrôle de sa moto avant de chuter au sol avec son passager arrière. Le véhicule - en tort - se serait arrêté dans un premier temps un peu plus loin. Une femme porteuse d'un chignon serait descendue de la voiture et aurait fait quelques pas vers les lieux de l'accident. Mais alors qu'un témoin se serait arrêté pour porter secours au conducteur de la moto et à son passager, la femme aurait fait demi-tour pour remonter dans son véhicule et quitter les lieux.

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, ou si vous avez été témoin direct de faits, contactez la brigade d'Oiseau-le-Petit au 02 33 26 80 17.