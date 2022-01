Cherbourg-en-Cotentin. Port du masque dès 6 ans : qu'en pensent les parents ?

Plusieurs mesures sont entrées en vigueur lundi 3 janvier pour tenter de ralentir la pandémie de Covid-19. Parmi elles : le port du masque obligatoire, étendu aux enfants dès 6 ans (contre 11 ans jusqu'ici), dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les transports collectifs (avions, bateaux, taxis, gares…).

Nicolas, papa d'un petit garçon en classe de CM2 à l'école Gibert-Zola, à Cherbourg, a un avis mitigé sur la question : "Je pense que les enfants doivent aussi rester dans leur monde d'enfant." "Ça protège quand même de la Covid, mais d'un autre côté, on ne va plus être immunisé pour les simples maladies qu'on a l'habitude d'avoir, surtout les enfants, qui sont en pleine croissance", souligne de son côté la maman de Thyméo, 10 ans, qui "trouve [le masque] très embêtant" et qui lui donne de l'eczéma. Pour autant, il concède qu'il ne veut pas risquer de contaminer ses grands-parents. De son côté, Leslie, maman d'une petite fille de 6 ans et demi, pense que c'est la meilleure solution : "Je préfère qu'elle porte le masque toute la journée" plutôt qu'elle attrape la Covid-19.