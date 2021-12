[Vidéo]. Découvrez ce qui change au 1er janvier 2022

Au premier rang des changements, ceux qui touchent votre porte-monnaie. Parmi eux, l'augmentation du SMIC qui passe à 10,57 € de l'heure au lieu de 10,48 €. Un salarié au SMIC aura 38 € de plus sur sa paye fin janvier. Les retraités ne seront pas en reste avec une revalorisation de leur pension d'1,1 %. Une mesure qui concerne tous les secteurs sauf les avocats. Notez également que le barème de l'impôt sur le revenu sera aussi rehaussé pour faire face à l'augmentation des prix à la consommation et une nouvelle tranche des ménages sera exonérée de tout ou partie de la taxe d'habitation qui disparaîtra définitivement en 2023.

Une nouvelle pièce de 2 €

Puisqu'on parle d'argent, sachez qu'on aura dans nos poches une nouvelle pièce de 2 € avec un olivier et un chêne gravé sur la face, pour fêter les vingt ans de l'euro. Le prix du timbre évolue, le rouge passant d'1,28 € à 1,43 €, le vert d'1,08 € à 1,16 €.

Le timbre augmente de 15 centimes au 1er janvier.

Les pommes sous plastique,

c'est terminé

Certaines choses deviennent en revanche gratuites. C'est le cas de la contraception pour toutes les femmes de moins de 25 ans et de l'eau potable dans les lieux recevant du public. Ces derniers devront désormais mettre une fontaine à eau à disposition de leur public. Cette dernière mesure est l'une des nouveautés vertes pour 2022. Il y en a d'autres, comme l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires (vêtements, électronique, livres, hygiène...), l'interdiction de vendre certains fruits sous plastique comme les pommes ou les radis, ou l'instauration d'un malus pour les voitures les plus polluantes. Celles qui émettent plus de 128 grammes de CO2/km paieront un malus d'au moins 50 €.

Plus difficile pour avoir un crédit

pour construire ou rénover

Côté maison, plus besoin de se déplacer pour déposer un permis de construire, tout pourra désormais se faire par internet. Une nouvelle plateforme arrive pour ceux qui veulent rénover. "France Renov" sera censée faciliter vos démarches en la matière. Notez que si vous voulez faire un crédit immobilier, votre endettement ne pourra pas dépasser 35 % (assureur emprunteur inclus) contre 33 % auparavant (sans assurance). En revanche, bonne nouvelle pour les jeunes, le "Pass culture" est étendu aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Les plus jeunes auront le droit à 20 € et les autres à 30 €.

Le Pass'Sport est également prolongé. Enfin, côté nouveautés, nos amis britanniques qui vivent en France ne sont pas en reste. Ils devront désormais, s'ils souhaitent continuer à vivre sur le territoire français, posséder un permis de séjour.