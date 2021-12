Rouen. Dadju, Alban Ivanov, Orelsan... Le Zénith contraint à de nouveaux reports

C'est un nouveau coup dur pour les grandes salles de spectacle. Parmi les dernières à pouvoir reprendre une activité normale, elles sont les premières impactées par les mesures sanitaires annoncées par le Premier ministre, Jean Castex, lundi 27 décembre.

Dès lundi 3 janvier, de nouvelles jauges vont s'appliquer pour les grands événements : pas plus de 5 000 personnes en extérieur et pas plus de 2 000 en intérieur avec interdiction des concerts debout.

Le Zénith de Rouen, qui peut accueillir jusqu'à 8 000 personnes doit donc revoir sa copie, ce qui constitue un nouveau coup dur, même si les équipes s'y attendaient un peu. "C'est un arrêt brutal mais on avait vu ce qui se passait dans les pays limitrophes qui ont déjà pris des mesures", explique Didier Thibault, directeur du Zénith de la Métropole Rouen Normandie.

Dadju le 7 janvier, Alban Ivanov le 14 ou encore Orelsan le 19 qui affichait complet... Autant de spectacles qui ne pourront pas se tenir avec les nouvelles jauges. "On a été très vite en contact avec les producteurs de ces artistes et pour l'instant, on parle de report, et pas d'annulation, ce qui fait une différence." Le rappeur Orelsan a d'ailleurs déjà dévoilé les nouvelles dates de ses passages en Normandie.

Avec les précédents reports de 2020 et de 2021 et la programmation déjà très chargée de 2022, l'embouteillage est à craindre et le casse-tête du calendrier reprend désormais pour les équipes. "On paie un lourd tribut, c'est certain. (...) Cet arrêt nous coupe d'un public qu'on a du mal à refidéliser, même si l'on veut rester optimistes", conclut Didier Thibault.