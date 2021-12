Calvados. Covid-19 : des mesures de restrictions pour le 31 décembre

Le Premier ministre Jean Castex n'a pas annoncé de couvre-feu pour le soir du 31 décembre malgré la situation sanitaire, lors de sa prise de parole lundi 27 décembre. Il a tout de même appelé à la vigilance en évitant les grands repas et en se faisant tester. Dans le Calvados, le préfet a lui pris des mesures pour la Saint-Sylvestre : la vente, la détention et l'utilisation de pétards, feux d'artifice, mortiers et fumigènes sont interdits du vendredi 31 décembre au dimanche 2 janvier. La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite du 31 décembre à 20 heures au samedi 1er janvier à 8 heures. Les rassemblements festifs à caractère musical comme les rave-party et les free-party sont interdites jusqu'au 31 mars 2022.