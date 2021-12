Calvados. Une maison soufflée par l'explosion d'une bouteille de gaz

Dimanche 26 décembre, les sapeurs-pompiers du Calvados sont partis en intervention à Pont-l'Evêque à 12 h 40.

Une bouteille de gaz de réchaud de 1 kilogramme a explosé à l'intérieur d'une cuisine. La maison, de plain-pied et isolée, a été soufflée par l'explosion. Aucun incendie n'a été déclaré par la suite. Trois personnes légèrement blessées ont été transportées en urgence relative vers l'hôpital de Lisieux. Un arrêté de mise en péril de la demeure a été pris par le maire, Yves Deshayes. La famille sera relogée par des amis. Pour cette intervention, 17 sapeurs-pompiers de Pont-l'Evêque, Lisieux, et des casernes de Caen-Couvrechef et Ifs ont été engagés. La gendarmerie se trouvait également sur les lieux.