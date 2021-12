Orne. Police et gendarmerie contrôlent les pass sanitaires dans les bars

"Les contrôles des pass sanitaires ne sont pas assez efficaces", a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d'une réunion en visio, mardi 21 décembre au matin avec les préfets de régions. En réaction, la préfecture de l'Orne a annoncé des contrôles "face à l'explosion du taux d'incidence de la Covid-19 et à l'arrivée du variant Omicron". Et les contrôles de pass sanitaires et d'identité se sont amplifiés dans les bars de Mortagne-au-Perche, Flers, Vimoutiers…

Si, dans un premier temps, les consommateurs sont surpris de voir débarquer une dizaine de policiers, ils adhèrent à ces opérations, "compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire".

Ecoutez ici des réactions de consommateurs: Impossible de lire le son.

Mercredi 22 décembre, un contrôle a ciblé une demi-douzaine de bars d'Alençon dans la soirée, soit plus d'une centaine de clients, en présence de la secrétaire générale de la préfecture de l'Orne, Marie Cornet. "Aussi bien les cafetiers que les clients respectaient le protocole", a confirmé le commandant de police Joseph Maignan.

Ecoutez ici le commandant Maignan: Impossible de lire le son.

Durant les fêtes, d'autres contrôles vont se poursuivre sur le territoire ornais.