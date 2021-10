Une idée de sortie futuriste : Docks Laser

La salle de jeux rouennaise propose de rentrer dans un univers délirant au sein duquel il vous faudra éviter de nombreux pièges. Les lieux sont composés de deux labyrinthes de 450m² et 550m² sur plusieurs niveaux pour accueillir entre 3 et 30 joueurs. Equipés d’un gilet électronique et d’un pistolet laser, le but est de désactiver ses adversaires sans se faire toucher.



Pratique. Docks Laser, 19 rue Constantine, Rouen. Tél. 02 32 10 12 04 ; www.dockslaser.com. Ouvert tous les jours, pendant les vacances, de 14h à 00h.