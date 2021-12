Cadeaux. Pour les fêtes, remportez un robot ludique pour les enfants

Gagnez votre robot ludo-éducatif Winky, le premier robot des 5-12 ans pour apprendre, créer, aimer et jouer à l'infini ! Winky est le compagnon de jeu préféré des enfants comme des parents.

Ce robot mignon aux lignes arrondies, alliant la technologie à un design adapté aux goûts des enfants, est un vrai compagnon d'apprentissage et de jeu !

Les nombreux capteurs et les multiples interactions avec Winky promettent des heures de jeu et de fun. Winky stimule la créativité en découvrant les bases de la programmation robotique tout en s'amusant.

Les deux applications gratuites de Winky permettent de découvrir les fondamentaux de la programmation robotique.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 24 décembre, entre 7 heures et 7 h 30, dans Normandie Matin, avec Marine et Pierre.

A vous de jouer !