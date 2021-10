Karting : sensations fortes garanties

Les grands pilotes automobiles ont commencé par le kart. Lorsque l’on arrive aux abords de la piste, l’envie de ressembler à Alonso ou Wettel cède le pas à l’angoisse. Du côté de Rouen Espace Karting, on vous prépare. L’équipe d’encadrement privilégie les conseils avant la prise du volant. En face de vous, la piste. Le circuit y est rapide, court et tend à vous initier très rapidement à l’art de la meilleure trajectoire. Installé dans le bolide, le conducteur se retrouve au ras du sol. N’oubliez pas les conseils du chef de piste : freiner avant les virages, mais ne pas braquer. Glisser fait perdre du temps ! Après deux tours, vous aurez pris de l’assurance et pourrez vous mesurer à vos adversaires... Amoureux des sensations fortes, et sur une piste couverte, cette activité est faite pour vous en cette fin d’année.



Pratique. Rouen Espace Karting, 149 chemin de Croisset. Tarifs 10 € à 20€. Tél. 02 35 12 34 05 ; www.rouen-espace-karting. fr