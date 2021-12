Pêche. La France veut plus de licences post-Brexit : une procédure engagée ?

La France va demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux post-Brexit contre le Royaume-Uni pour l'obtention d'un certain nombre de licences de pêche, a annoncé ce vendredi 17 décembre le gouvernement.

Cela concerne "les licences auxquelles nous avons droit, qui sont les plus prioritaires, les plus importantes", a déclaré le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune à l'issue d'une rencontre à l'Elysée entre les pêcheurs français, dont Sophie Leroy, patronne de l'Armement cherbourgeois, ainsi que les élus des régions concernées et le président Emmanuel Macron.

La ministre de la Mer Annick Girardin a précisé qu'il restait "73 licences encore en attente", promettant que la France allait continuer à discuter avec Londres et les autorités des îles anglo-normandes "pour tenter d'arracher" les autorisations, "licence par licence".

"Je suis rassurée du soutien du gouvernement, a assuré Sophie Leroy. Le Président [...] a confirmé sa fermeté vis-à-vis des Britanniques." D'après elle, le gouvernement aurait aussi évoqué le prolongement des aides en 2022 pour les navires français qui ont enregistré une perte de chiffre d'affaires.

Avec AFP