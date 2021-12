Rouen. Noël : "Amener du réconfort même si nous ne pouvons pas faire de grand rassemblement"

Caroline Dutarte est première adjointe au maire de Rouen en charge des solidarités.

Elle revient sur les animations proposées par la Ville en cette fin d'année pour les personnes âgées, isolées ou les personnes démunies.

Pourquoi avoir annulé le repas solidaire organisé avant Noël à la Halle aux toiles ?

"Vu le contexte sanitaire, nous avons préféré reproduire plutôt ce que nous avons fait l'année dernière. L'idée étant d'amener du réconfort et du plaisir à toutes les personnes en difficulté même si nous sommes dans l'incapacité de le faire au cours d'un grand rassemblement."

Comment s'organise la solidarité auprès des personnes démunies ?

"Nous distribuons des repas à quelque 500 personnes avec 347 adultes et 153 enfants. Tous ceux qui ont un domicile auront la livraison d'un repas traiteur le 24 décembre et, pour tous les enfants, un cadeau de Noël. Ces cadeaux sont achetés auprès des commerçants locaux comme le Warp ainsi que Jeux et stratégies. Les repas sont réalisés par des traiteurs locaux - Erisay et Cookliv - car dans le contexte actuel, nous conservons le souci de soutenir les commerçants locaux."

Qu'est-il prévu pour les personnes âgées en cette fin d'année ?

"Plus de 1 200 sacs cadeaux sont distribués aux seniors les plus isolés et les plus vulnérables de notre ville. Il y a ceux qui situent dans nos résidences, nos maisons de retraite et ceux que nous accompagnons avec le centre communal d'action sociale. Ces cadeaux sont livrés à domicile ou, quand c'est possible, ces personnes peuvent venir les chercher à la Maison des aînés. Elles ont toutes été contactées afin qu'elles connaissent les modalités de retrait. À noter que ces sacs ont été confectionnés avec l'aide de l'association du Pré de la bataille qui s'occupe de personnes en situation de handicap."