Alençon. Maki en concert pour les malentendants et pour les autres !

Belle initiative à La Luciole à Alençon : jeudi 27 janvier à 19 heures, le concert du groupe Maki sera entièrement chansigné et des gilets vibrants subpacs seront à disposition des spectateurs malentendants.

En 2009, Mathieu, surnommé Maki, part s'installer à Sao-Tomé, un archipel volcanique au large du Gabon. Inspiré par Tryo, Sinsemilia et autres Manu Chao, et aussi sans doute par la beauté de son île, il se met alors à écrire et enregistre ses premières chansons. À son retour en France en 2011, il crée le groupe Maki, avec des rythmes samba ou reggae, sur des textes empreints de l'actualité du monde. En 2019, Maki sort son premier album, évidemment intitulé Sao Tomé.

Maki a composé et interprété la bande-son du livre Zébulon prince d'Atlantis, de Julien Laigre, qui sera en dédicace le 27 janvier. Un roman entre édition traditionnelle et numérique, pour donner à tout public le plaisir de lire en format papier adapté aux dyslexiques, mais aussi en vidéo langue des signes, et en version audio pour les déficients visuels.