Où jeter son sapin après Noël ?

Que faire de son roi des forêts après les fêtes ? La Crea rappelle qu'il faut attendre la collecte des déchets végétaux de janvier, prévue du 16 au 20 janvier selon la commune. Pour que le sapin soit ramassé, placez-le la veille au soir, coupé si sa taille dépasse un mètre, sur le trottoir, sans sac ni socle en bois. Pour les habitants ne disposant pas d’un ramassage de déchets végétaux, il faudra se rendre aux déchetteries de la Crea.

Spécialement sur le territoire elbeuvien : collecte spécifique des sapins de Noël. Elbeuf : les lundis 2 et 9 janvier ; Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf : les mardis 3 et 10 janvier ; Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Cléon et Tourville-la-Rivière : les mercredis 4 et 11 janvier ; Orival, Freneuse, La Londe, Sotteville-sous-le-Val : les jeudis 5 et 12 janvier.