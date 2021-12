Cotentin. Mezzanine remporte le Tremplin des Musiques actuelles

"Je suis hyper content d'avoir gagné", confie mardi 14 décembre Maxime Liberge, alias Mezzanine. Le lauréat 2021 du Tremplin des Musiques actuelles du Cotentin a vu sa prestation saluée samedi 11 décembre (photo ci-après), à l'Espace Culturel Buisson, à Cherbourg, même s'il y est allé "relax". Le Havrais d'origine se décrit comme un "touche-à-tout", mais sur scène, il se consacre exclusivement au chant et à la guitare. Installé aux Pieux depuis maintenant un an et demi, il compose des morceaux pop électro, "qui collent au bord de mer", explique-t-il. Un univers qui l'a marqué au cours de son voyage en solo d'un an en Australie, à base de surf, de petits boulots et de concerts. Après trois EP studio, Maxime "espère sortir un nouvel EP au printemps".

Les spectateurs auront l'occasion d'écouter ses morceaux feel-good et planants sur la scène des Art'Zimutés à Cherbourg (du 29 juin au 2 juillet) et de MusikenSaire à Barfleur (premier week-end de septembre). Grâce au Tremplin, il bénéficiera d'un accompagnement personnalisé de la Ville et des partenaires du Circuit.

Le trentenaire semble avoir fait l'unanimité : "La qualité de sa prestation – aussi bien vocale qu'instrumentale – a séduit les six membres du jury. Un jury qui insiste sur les très bonnes prestations des candidats cette année", précise la ville.