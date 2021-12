Rouen. Pour 68 % des votants, Napoléon doit revenir place de l'hôtel de ville

Le résultat de la consultation est sans appel.

Sur les 3 502 réponses prises en compte (578 ont été écartées), 68 % des votants rouennais souhaitent le retour de la statue de Napoléon, actuellement en restauration, sur la place de l'hôtel de ville. S'il ne représentait qu'une partie de la trentaine de questions posées, le sort de cette statue était devenu symbolique, voire a fait l'objet de récupération politique, au-delà des frontières de la Métropole ou de la Normandie.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, avait proposé de déplacer la statue équestre, sur l'Ile Lacroix par exemple, pour laisser la place à une figure féminine, comme Gisèle Halimi. Les participants à la consultation en auront donc décidé autrement et la Ville va "respecter ces orientations, comme elle s'y était engagée". 54,3 % des votants sont même défavorables au retour de Napoléon, avec en plus une place faite à l'expression féminine sur l'espace public. Ils sont en revanche d'accord à 64,2 % pour qu'un panneau permette de replacer la statue dans son contexte historique.

La consultation avait également l'ambition de poser la question de la place de la représentation des femmes dans l'espace public. Sur ce point, 65,6 % des votants souhaitent qu'une meilleure place soit faite aux femmes, par la dénomination des rues, places et jardins alentour et 67,10 % par des plaques. Un peu plus de la moitié des votants (50,5 %) ne souhaite pas, en revanche, que cette représentation s'exprime sur la place par des statues ou autre œuvre d'art. La création d'un espace consacré au rayonnement des femmes à Rouen divise l'opinion : 46,7 % des votants sont d'accord, 40,8 % ne le sont pas.

Carton pour la renaturation et les déplacements doux

La consultation a permis de mettre en lumière que la place était relativement bien vue par les Rouennais : 87,6 % des votants la trouvent suffisamment ouverte sur le quartier, 67,1 % jugent la cohabitation de tous harmonieuse et 69,6 % trouvent que l'aménagement actuel permet suffisamment d'usages.

Malgré tout, 77,3 % des votants sont favorables à une végétalisation à plus de 40 % de la place, à de l'ajout d'eau (65,8 %). La question de la création de potagers partagés est en revanche rejetée par 66,1 % des votants.

Enfin, 81,8 % des votants sont pour la prise en compte des déplacements doux, 73,9 % sont d'accord pour plus d'animations festives ou culturelles et 74,5 % des votants sont d'accord pour la tenue d'activités artistiques.

Si la place de l'hôtel de ville est aussi un spot historique pour le skate, pas sûr que la communauté se soit mobilisée pour le vote. 54,1 % des votants se disent défavorables à la pratique de ce sport sur la place.