Calvados. Dépôts sauvages : 17 infractions relevées dans le département

Neuf lieux de dépôts sauvages ont été inspectés par les gendarmes du Calvados lors de la dernière semaine de novembre, dans le cadre d'opérations nommées "Territoires propres". La gendarmerie, avec l'appui des services de l'État, a mobilisé 46 enquêteurs. Au total, 17 infractions pour non-respect de l'environnement ont été comptabilisées.

Une action qui sera renouvelée

Les neuf sites visés allaient de la "décharge sauvage jusqu'à la casse automobile, en passant par des sites d'abandon d'épaves et des entreprises de traitement de déchets". Les 17 infractions relevées concernent "l'abandon ou le dépôt illégal de déchets par les producteurs, le traitement non conforme de déchet de piles ou d'accumulateurs, l'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et enfin la gestion de déchets sans agrément", précise la gendarmerie du Calvados.

La lutte contre les dépôts sauvages étant "l'une des priorités de l'État", l'opération sera reconduite l'année prochaine, lors du premier semestre 2022.