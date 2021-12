Le Havre. Les visites suspendues au groupe hospitalier, à quelques exceptions

Alors que de plus en plus de patients sont hospitalisés pour Covid-19 et que l'épidémie s'accroît, le groupe hospitalier du Havre interdit les visites dans les services de soins de ses établissements, à partir du jeudi 9 décembre. Quelques exceptions subsistent toutefois.

- En maternité, seul le deuxième parent est autorisé, sous certaines conditions.

- En pédiatrie et néonatalogie, une visite est autorisée par jour, par le même parent identifié.

- En gériatrie, à la résidence des Terrasses de Flaubert, les visites sont également suspendues, au moins jusqu'au jeudi 16 décembre, "pour garantir, au mieux, la protection des résidents", indique l'hôpital.

- Pour les personnes venant en consultation, aucun accompagnant n'est autorisé sauf pour les personnes ne pouvant s'y rendre seules.

Enfin, l'hôpital rappelle que pour éviter une saturation des urgences et "une longue attente du public pour des soins non sévères ou des symptômes légers de la Covid-19", il est conseillé de joindre le 116-117, où un médecin généraliste pourra apporter une réponse adaptée.