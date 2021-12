Rouen. La joie des supporters des Dragons après le match nul contre Tampere

"La Finlande, c'est trop loin !" Supporter des Dragons depuis 1990 et abonné à la patinoire de l'Île Lacroix, Nicolas Delaborde n'a pas pu faire le déplacement pour assister au quart de finale de Ligue des Champions de hockey entre Tampere et Rouen. Comme lui, des dizaines de supporters rouennais, dont beaucoup sont venus vêtus de leur maillot fétiche, se sont installés aux tables du Novick's Stadium. Le concept-bar sportif situé sur les quais de la ville met surtout à disposition des amateurs de hockey, et de sport en général, une impressionnante tribune permettant de visionner le match sur écran géant.

Ambiance de feu

La soirée ne démarre pas de la meilleure des manières et, à l'issue du premier tiers-temps, les Rouennais sont menés 2-0 par les joueurs de Tampere. Heureusement, les Dragons redressent la barre dès la période suivante et égalisent en quelques minutes, créant une véritable explosion de joie dans le bar. L'ambiance retombe quelque peu quand les Finlandais reprennent l'avantage, mais c'est seulement pour reprendre de plus belle au moment de l'égalisation rouennaise offerte par le Canadien Andrew Johnston, qui fait littéralement trembler les murs du Novick's Stadium. Les ultimes minutes du match ne sont que chants, encouragements, clameur et applaudissements pour le gardien des Dragons qui sauve les siens plusieurs fois. Le coup de sifflet final permet aux Rouennais d'exulter et soulage Hélène, 50 ans. Habituée des lieux, la supportrice a assisté à "un match génial et exceptionnel" et elle espère que cette rencontre "va valoriser le hockey français et encourager les diffuseurs français à en diffuser à la télé". Nicolas, lui, considère ce match nul comme "une vraie victoire" et a hâte d'encourager son équipe lors du match retour mardi prochain, comme tous les supporters qui réservaient déjà leurs places en sortant du bar.