Sud-Manche. Papillons de Nuit : huit noms dévoilés, Dutronc père et fils au rendez-vous

La case numéro 7 du calendrier de l'Avent renfermait une belle surprise pour les amateurs de musique et les amoureux du festival manchois Papillons de Nuit.

Les organisateurs de l'événement ont dévoilé une seconde tranche de la programmation de l'édition 2022 (3 au 5 juin), ce mardi 7 décembre. Huit noms sont venus s'ajouter aux six déjà dévoilés fin octobre.

Un vendredi international

Rag'n'Bone Man et Vladimir Cauchemar rejoignent Macklemore et 47Ter à l'affiche du vendredi soir.

Le premier entamera en mars une grande tournée en Europe qui passera donc par le sud-Manche. Le second, qui était à Saint-Lô pour les Rendez-Vous Soniques en novembre, ajoute P2N à sa longue tournée des festivals du printemps et de l'été 2022.

Rag'n'Bone Man sera présent le vendredi soir.

Un samedi éclectique

Le samedi, on avait déjà Angèle et Royal Blood, on aura également Suzane et Paula Temple.

Cette dernière devrait faire trembler le sol jusqu'à Avranches avec sa "techno industrielle". Suzane découvrira enfin le festival : elle qui devait venir en 2020 puis en 2021 est toujours sur l'affiche des 20 ans.

Suzane est attendue à Saint-Laurent-de-Cuves depuis deux ans.

Un dimanche en famille

Enfin, quatre noms viennent s'ajouter pour la dernière journée, le dimanche 5 juin. La rappeuse Laeti, nouvelle héroïne de la série Validé, sera de la partie. Les sonorités africaines seront aussi à l'honneur avec Fatoumata Diawara et James BKS. Ce dernier n'est autre que le fils de Manu Dibango.

Une autre histoire de filiation enfin, mais cette fois, le père et le fils auront le bonheur de se retrouver sur scène. Jacques et Thomas Dutronc, déjà venus chacun de leur côté, seront ensemble sur scène. Tout ce beau monde rejoint Julien Doré et Sexion d'Assaut.

Jacques et Thomas Dutronc sont venus séparément en 2010 et 2012. Ils seront là ensemble en 2022.

Les billets pour cette édition 2022 sont en vente sur le site du festival. Les billets pour l'édition 2020 sont valables pour cette nouvelle édition, sans aucune démarche à faire.