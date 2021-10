Saint-Laurent-de-Cuves. Julien Doré, Angèle et Sexion d'assaut aux Papillons de Nuit

Les organisateurs de Papillons de nuit ont annoncé les six premiers noms de la programmation 2022. Après deux ans d'absence, le festival manchois retrouvera son public les 3,4 et 5 juin à Saint-Laurent-de-Cuves. Au programme, on retrouve des artistes "reprogrammés", comme Macklemore annoncé pour 2020 avant que le festival ne soit annulé, ou le groupe 47TER prévu cet été sur l'édition avortée de "L'effet Papillons".

On retrouvera également des artistes parmi les plus attendus en 2021, Julien Doré (déjà venu en 2014) et Angèle, revenue ces derniers jours avec un nouveau single Bruxelles, je t'aime. Et puis Gim's et Black M étaient déjà venus en solo, mais cette fois, c'est ensemble que les spectateurs de P2N les verront, aux côtés des autres membres de Sexion d'assaut. Le groupe se reforme pour une tournée qui passera donc par la Manche en 2022. Enfin Royal Blood, le "Meilleur Groupe Britannique" des derniers BRIT Awards sera aussi de la partie.

La billetterie du festival ouvrira le jeudi 4 novembre à 18 heures.