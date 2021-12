Saint-Lô. Fermeture des discothèques : Matthieu Lebrun entre "colère et tristesse" 

"Colère et tristesse" e mêlent dans la réaction de Matthieu Lebrun, patron du Milton, discothèque de Baudre, près de Saint-Lô, après les annonces faites lundi 6 décembre par le Premier ministre Jean Castex.

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le gouvernement a décidé de refermer les boîtes de nuit pour quatre semaines, à compter du vendredi 10 décembre. Une décision qui passe mal chez Matthieu Lebrun : "On nous annonce quatre semaines mais ce sera plus long, on verra ça en avril, mai, voire peut-être juin." Six mois après leur réouverture, les 1 300 boîtes de nuit françaises, pour la plupart encore en difficulté financière, vont donc refermer leurs portes. Celui qui avait mené le combat pour la réouverture estime que cette mesure isolée n'a aucun sens : "On ferme les discothèques mais les jeunes vont pouvoir continuer à se voir et faire la fête dans des appartements et ils vont continuer à se refiler le Covid-19. Le tout avec les fêtes de fin d'année, je vous laisse imaginer la suite. C'est vraiment triste…"