[Enquête] Caen. Marché de Noël : ça rapporte ?

Exit la place Saint-Sauveur, le marché de Noël de Caen revient à ses premières amours sur la place du théâtre et le boulevard Maréchal-Leclerc. À l'époque où Nicole Daragont participait à son premier marché pour vendre ses santons - il y a 20 ans -, il avait traditionnellement lieu à cet endroit, avant que la patinoire ou encore la piste de luge ne s'y invite certaines années. En 2021, le voilà disséminé place du théâtre, boulevard Maréchal-Leclerc et place de la République. S'il y a différents sons de cloche sur cette nouvelle répartition, il est certain que le marché de Noël fait l'unanimité : il fait partie des "rendez-vous incontournables du programme d'animation de fin d'année", comme l'indique la Ville, autant pour la municipalité, que pour Caen Événements, l'organisateur, que les commerçants et les riverains. Accessoires de mode, décoration, cadeaux, bijoux, jeux et jouets, restauration… Au total, 54 chalets sont clairsemés dans les différentes rues et places du centre-ville. Les places sont chères et les commerçants ne choisissent pas. "On prend ce que l'on peut nous donner", indique Emmanuelle Montaigne, artisane céramiste et vendeuse de bijoux.

"Noël est l'occasion de

bien travailler. Le marché est

une vitrine pour la boutique"

Elle a, comme les autres, fait la demande auprès des organisateurs dès le mois de juin, le 31 août étant la date butoir pour envoyer sa candidature. Pour exposer sa marchandise, elle a dû avancer environ 2 000 € pour la location du chalet pour cinq semaines, soit presque 60 € par jour. Le prix varie en fonction de la taille du chalet. Il faut compter 3 570 € HT pour les plus grands (6mx2m) et 1 580 € HT pour les plus petits (3mx1,50m). "On met aussi en location des chalets éphémères. Certains commerçants peuvent réserver à la semaine ou deux semaines ou pour la totalité du marché", indique Sylvie Fatou, chef de projet de la société Caen Événements. Deux commerçants ont opté pour cette formule cette année.

Dans ce cas, le prix varie en fonction de la période. Par exemple, entre le 20 décembre et le 31 décembre, le chalet coûte 712 € HT contre 536 € HT la semaine précédente. L'électricité est incluse dans la location et le commerçant doit aussi verser une caution de 500 €. Caen Événements se charge de la mise en place (deux jours d'installation). Géré sous la forme d'une Délégation de service public (DSP) entre la Ville et l'organisateur, le marché de Noël permet à Caen Événements de tirer a minima un chiffre d'affaires de 147 000 € HT. Il s'agit là d'une source de revenus non négligeable pour l'équipe de Paul Séchaud qui organise, entre autres, la foire de Caen et la quasi-totalité des salons au parc des expositions de Caen.

Du côté des commerçants, qui doivent avancer des frais avant même d'être installés, "la période de Noël est l'occasion de bien travailler, indique Sylvie Orcier, gérante de la boutique de chapeaux Elle n'en Fée qu'à sa Tête et présidente de l'association de commerçants Les vitrines de Caen. Le marché est une vitrine pour la boutique."