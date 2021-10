Rouen : complètement ivre au volant

Il est 11h25, mardi 3 janvier, lorsqu'une brigade de police secours est requise place Carnot, à Rouen, pour un véhicule accidenté, dont la conductrice semblerait avoir fait un malaise. Arrivées sur place, les forces de l'ordre constatent que la personne est en état d'ivresse. Un témoin affirme alors avoir vu le véhicule rouler à vive allure rue Lafayette, en direction de la place Carnot, et manqué de renverser un cycliste. La voiture a fini sa course sur la pelouse de la place Carnot. Après vérification, il est apparu que la conductrice, âgée de 53 ans et résidant à Rouen, avait 2,38 grammes d'alcool par litre de sang.