Basket. Un derby Évreux-Rouen vraiment pas comme les autres

À eux deux, ils ne cumulent que trois victoires en 16 matches de championnat cette saison. Deux pour l'ALM et une seulement pour le RMB. Facile de comprendre, dès lors, que c'est dans une situation particulièrement inconfortable qu'Évreux et Rouen vont se retrouver en terres euroises, le dimanche 12 décembre, pour le derby normand de Pro B.

Il suffit de regarder le classement pour voir l'étendue des dégâts : après huit matches de championnat, les Rouennais sont derniers de la classe et les Ébroïciens sont avant-derniers. Sur ce plan, les statistiques ne mentent pas puisque les Rouennais ont la plus mauvaise attaque de la division, avec 560 points marqués. De l'autre côté du terrain, Évreux se présentera avec une forme d'anomalie puisque l'ALM présente à la fois le meilleur bilan sous les paniers (735 points inscrits) et le plus grand nombre de points encaissés (752). À ce stade de la saison, rien n'est irréversible mais les signaux envoyés par les deux formations ne sont pas bons et l'écart se creuse chaque week-end avec le top 8 qualificatif pour les play-offs en fin de saison.

Séries noires

Depuis le début de saison, Rouen n'y arrive tout simplement pas. Il y a bien eu un joli sursaut, contre Tours, après six journées, qui a laissé penser que les hommes d'Alexandre Ménard allaient trouver la bonne carburation. Mais depuis, deux nouvelles défaites, dont la dernière à domicile contre Boulazac (95-75) ont fait doucement retomber les espoirs.

À Évreux, la dynamique a été inverse avec un début de saison ponctué par deux victoires sur les quatre premières journées et un beau parcours en Leaders cup (l'ALM joue sa demi-finale aller à Quimper, le mercredi 8 décembre). Mais les Eurois sont ensuite tombés dans une spirale négative avec quatre défaites d'affilée. La dernière est peut-être la plus frustrante. Alors qu'ils menaient d'un petit point sur le parquet de Gries-Souffel, les protégés de Neno Asceric se sont finalement inclinés 82-80 sur un panier à trois points au buzzer.

Avantage psychologique

Devant au classement, Évreux pourrait accueillir Rouen avec un avantage dans les têtes. Déjà parce que les Eurois pourront compter sur le soutien de leur public pour ce match. Mais aussi parce qu'ils ont marqué leurs adversaires lors de leurs dernières rencontres. Il y a eu, par exemple, ce derby un peu fou remporté au bout du suspense, l'année dernière, au Kindarena. Surtout, plus récemment, même s'il s'agissait de deux matches de début de saison et qu'Alexandre Ménard était privé de plusieurs joueurs, l'ALM s'est adjugé les deux rencontres de la phase de poule de Leaders cup, à chaque fois avec un écart de sept points (86-79 à Évreux puis 77-70 à Rouen).

Pour autant, les Rouennais ont de bonnes raisons d'y croire. L'équipe est moins handicapée par les blessures, à l'image du retour de Benoit Injai, qui offre plus de possibilités, les recrues commencent à trouver leur place dans le système de jeu et les dernières sorties sont plus convaincantes dans le jeu. Chez leur voisin, les Léopards auront l'occasion de concrétiser ces éléments sur le plan comptable. Seul problème : dimanche, à Évreux, quoi qu'il arrive, il n'y aura qu'un seul vainqueur.