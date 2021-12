Miss France. Découvrez le costume régional porté par Miss Normandie

J-7 avant l'élection de Miss France au Zénith de Caen. Samedi 4 décembre, le comité officiel Miss Normandie a dévoilé un croquis du costume régional que portera Youssra Askry, la candidate normande, lors de la cérémonie.

Comme en 2020, c'est le directeur artistique Smaïn Boutamtam, installé à Petit-Quevilly, près de Rouen, qui a conçu cette robe longue rouge et or, aux couleurs de la Normandie. Les deux léopards du drapeau régional seront la pièce maîtresse de cette création, et devraient être resplendissants !

Smaïn Boutamtam a également conçu le costume régional de Miss Nord-Pas-de-Calais, Donatella Meden.