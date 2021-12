Calvados. Les seniors défilent pour rendre hommage à Amandine Petit

L'ambiance est festive et les sourires se dessinent sur les visages des résidents de l'Ehpad Emeraude de Bourgébus jeudi 2 décembre. À quelques jours de l'élection de Miss France 2022, l'établissement avait organisé un défilé de mode au cours duquel 11 résidents ont foulé le tapis rouge en robes de cocktail et costumes prêtés par l'entreprise de Carpiquet, Infinity Mariage.

"L'idée est venue à la suite de l'élection Miss France qui se déroule à Caen. Amandine Petit est originaire de Bourguébus. On s'est dit qu'il n'y avait pas qu'une seule belle femme dans la commune et que nous en avions de très belles ici, au sein de l'établissement", explique Sophie Dufour, neuropsychologue de l'Ehpad. Un projet qui a ravi les résidents. "Je suis émue de participer au défilé. On en parle depuis pas mal de temps. On a un peu répété. On se dit 'Tiens, on va faire comme Amandine Petit', mais on va être moins joli quand même", s'amuse Liliane Oussin, résidente. Un moment convivial auquel les familles des personnes âgées ont pu assister.