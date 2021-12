Sandouville. Renault va se séparer d'intérimaires

La pénurie mondiale de composants électroniques aura fortement perturbé l'activité de Renault Sandouville en cette année 2021. Les journées non travaillées ont été nombreuses. Le groupe Renault a pourtant épargné l'usine normande, dont le carnet de commandes (grâce au succès du Trafic) est plein. D'ailleurs, le site devrait produire cette année 130 000 véhicules (la deuxième plus grosse production depuis l'ouverture de l'usine). Les journées chômées ont coûté 5 millions d'euros à Renault Sandouville, selon la direction. Il s'agit du montant du reste à charge pour l'usine de la rémunération versée au personnel. Un accord signé par FO, CFE-CGC et CFDT garantissait les salaires à 100 %.

Plusieurs centaines de contrats en jeu

"Ce reste à charge inclut la prise en charge de l'allocation employeur versée par les entreprises de travail temporaire à leurs salaires : intégralement refacturée à Renault Sandouville", indique le compte rendu du CE extraordinaire du mercredi 1er décembre. La direction a alors présenté un nouveau projet d'organisation (temporaire) pour limiter le nombre de jours non travaillés. Concernant les intérimaires, les contrats seront respectés jusqu'au bout (à l'exception d'une minorité) mais non renouvelés pour quelques centaines. Aucun chiffre n'est avancé pour l'heure.

Le site de Sandouville emploie actuellement 800 intérimaires.