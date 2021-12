Agression de policières. Ce que l'on sait de l'assaillant au sabre de Cherbourg

Une attaque au sabre a eu lieu jeudi 2 décembre à Cherbourg. Un homme a d'abord volé une voiture, une Citroën C3, rue Malakoff, près de l'hôpital Pasteur, menaçant la conductrice avec son sabre. Il a ensuite roulé, et a eu un accident au niveau du rond-point de Tourlaville, près de la station essence du centre E.Leclerc. Une patrouille de policiers s'est alors arrêtée. L'homme a ensuite sorti son sabre et blessé deux policières au visage, l'une au menton, l'autre au cuir chevelu, avant d'être neutralisé par un troisième agent.

Ce que l'on sait de l'assaillant

D'après les premiers éléments, l'homme de 36 ans est de nationalité française. Né au Sénégal, il mesurerait de 1,90 à 2 mètres. Il habite Cherbourg et est connu des services de police. "D'abord en 2004 pour des faits de violence sur personne chargée d'une mission de service public. Puis en 2016 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants", précise Cyrille Postaire, secrétaire départemental Unité SGP Police Cherbourg. Mais rien depuis n'a été mentionné à son dossier. "L'homme était habillé en ninja", au moment du vol, puis de l'agression. Vêtu de noir, masqué, "on ne voyait que ses yeux", poursuit le policier. Enfin, les forces de l'ordre ont retrouvé dans la voiture qu'il a volé un sac rempli d'armes blanches : arbalètes, couteaux, lance-pierres, et dagues.

Une enquête est en cours, pour savoir s'il était sous l'emprise de stupéfiants. La piste terroriste est écartée.