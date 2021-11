Manche. Laurent Voulzy positif à la Covid-19, ses concerts à Cherbourg et Saint-Lô reportés

Laurent Voulzy a été testé positif à la Covid-19, a-t-on appris ce mardi 30 novembre sur la page Facebook du chanteur. En conséquence, plusieurs dates prévues dans la Manche, à l'occasion de sa tournée des églises et des cathédrales, sont annulées et reportées à une date ultérieure. L'interprète de Rockcollection, Belle-Ile-en-mer, Marie-Galante, ou Le Pouvoir des fleurs, âgé de 72 ans, devait jouer les mercredi 1er et jeudi 2 décembre à la basilique de la Sainte-Trinité à Cherbourg, puis les vendredi 3 et samedi 4 décembre en l'église Notre-Dame de Saint-Lô.

"Les billets resteront valables pour les nouvelles dates que nous vous annoncerons prochainement", apprend-on dans la même publication.