Coutances. Assises : le procès renvoyé à cause de la Covid-19

Sept ans après les faits, la victime et ses proches espéraient pouvoir tourner la page de cette douloureuse nuit de février 2014, au cours de laquelle deux jeunes hommes, à l'époque âgés de 24 et 31 ans, avaient frappé à coups de machette et de pieds, un autre jeune homme de 19 ans, devant une salle de concert à Hérouville-Saint-Clair.

Jugés en première instance à Caen puis rejugés une première fois en appel à Alençon, avant que le procès ne soit renvoyé, les accusés sont arrivés libres au tribunal, lundi 29 novembre au matin pour être de nouveau jugés en appel, cette fois dans la Manche, à Coutances. Leur procès aurait dû durer quatre jours, mais l'avocat de l'un des deux a appris dans la journée qu'il était cas contact Covid et qu'il devait s'isoler. Il a donc demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Un renvoi logiquement prononcé par le président de la cour.

Selon toute vraisemblance, le procès aura lieu début 2022, lors de la première session de l'année pour les assises de la Manche.