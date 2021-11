Cherbourg-en-Cotentin. Black Fairday : plus de 380 000 euros récoltés par Le Petit Vapoteur

C'est un nouveau record pour Le Petit Vapoteur ! À l'occasion du Black Fairday qu'il a organisé vendredi 26 novembre, à la place du "Black Friday", l'entreprise cherbourgeoise de ventes de cigarettes électronique et de e-liquide a récolté 383 314 euros, qui seront reversés à sept associations.

L'opération, menée depuis quatre ans, consiste à distribuer l'intégralité des ventes en ligne d'une journée et, pour la première fois cette année, en magasin, à plusieurs associations. Les clients ont pu choisir le bénéficiaire lors de leur achat sur Internet. Le résultat : La Chaîne de l'Espoir a récolté 33 813 €, La Société protectrice des animaux (111 781 €), Les Restos du Cœur (80 986 €), le Zoo-refuge La Tanière (41 026 €), Make a Wish France (35 969 €), Mécénat Chirurgie Cardiaque (43 128 €) et Planète Urgence (36 611 €). La remise des chèques aura lieu le 16 décembre, dans les locaux du Petit Vapoteur à Tourlaville.

Depuis sa première édition en 2018, le Black Fairday a permis de récolter plus d'un million d'euros au profit de 13 associations.