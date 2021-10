Les Docks 76, anciens hangars portuaires rénovés par Wilmotte & Associés et designés par Saguez & Partners, font donc l'objet d'une double page dans le dernier numéro d'Interior Design. On y découvre des vues extérieures et intérieures du centre commercial d'Unibail Rodamco. Les Docks 76 sont sélectionnés parmi les "Champions of Real Estate", décernés par Interior Design.

