Rouen. Un mineur jugé pour le meurtre des jardins de l'hôtel de ville

L'accusé avait seulement 15 ans au moment des faits. Il est donc attendu, mercredi 24 novembre 2021, devant le tribunal pour enfant, qui statue en matière criminelle, pour trois jours de procès à huis clos.

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 septembre 2019. Ce soir-là, au moins deux mineurs et deux majeurs se sont adonnés à une nuit de violence. D'abord sur un homme, qui aurait refusé de donner une cigarette, et qui a fini dans le coma au CHU. Ensuite, un couple a été agressé aux abords de la cathédrale, avant que les agresseurs ne soient mis en fuite par des passants.

Un meurtre ultraviolent

Lorsque l'irréparable se produit dans les jardins de l'hôtel de ville, il ne reste plus que deux mineurs âgés de 15 et 17 ans à l'époque. Ils vont s'en prendre à Olivier Quenault, un chef cuisinier de 47 ans, sans histoire, qui rentrait d'une soirée passée à jouer aux fléchettes avec un ami. S'ensuit un véritable déchaînement de violence. La victime est dénudée puis frappée à coups de poing, coups de pied et coups de pierre, jusqu'à être complètement méconnaissable. Ses effets personnels sont dérobés. Il faudra 48 heures pour que la victime soit identifiée.

"L'expert a dit que c'est comme s'il avait pris une voiture dans le faciès", explique l'avocat de la famille de la victime, Fabien Picchiottino. "C'est un dossier extrêmement rare sur des faits aussi graves. J'ai rarement vu un tel déferlement de violence. Ils ne l'ont pas seulement tué, ils l'ont défoncé", ajoute le conseil.

Quelques jours plus tard, l'accusé est interpellé. Il va passer ensuite un an en détention provisoire avant d'être placé dans un centre éducatif fermé dans l'est de la France. Un centre dont il va s'enfuir à deux reprises. C'est lui-même, après plusieurs mois de cavale, qui est venu se livrer à Rouen, à la police. Son procès pour meurtre pour permettre le vol ou la fuite de l'auteur doit durer trois jours. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Son complice, âgé de 17 ans au moment des faits, ne sera pas jugé devant la même juridiction mais par une cour d'assises des mineurs. La date de son procès n'est pas fixée à ce jour.

